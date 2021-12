Knock At The Cabin, Dave Bautista protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan

Dopo aver lavorato con registi di spicco come Denis Villeneuve e Rian Johnson, Dave Bautista ha trovato il suo ultimo 'pezzo grosso' della macchina da presa: M. Night Shyamalan. L'ex wrestler è alle battute finali delle trattative per interpretare il protagonista nel prossimo film del regista di Old, dal titolo Knock At The Cabin.

Shyamalan scriverà, dirigerà e produrrà il film con Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures. Universal ha annunciato recentemente la data d'uscita ufficiale: 3 febbraio 2023.



M. Night Shyamalan ha sempre amato circondarsi di star dell'action movie, e dopo Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Mark Wahlberg e James McAvoy, ha optato per Dave Bautista.

Old ha incassato più di 90 milioni di dollari al box-office in tutto il mondo e si è classificato come il sesto film di Shyamalan ad aver debuttato al primo posto.



Dopo aver lasciato il ring, Dave Bautista si è distinto nel grande cinema, partecipando a diverse pellicole di successo, tra cui la trilogia di Guardiani della Galassia nel Marvel Cinematic Universe, Blade Runner 2049 e recentemente Dune, entrambi diretti da Denis Villeneuve.



Nel suo futuro potrebbe esserci anche un film in stile Arma Letale al fianco di Jason Momoa per MGM.

Qualche mese fa Dave Bautista ha confessato di essere al verde quando gli venne proposto di partecipare a Guardiani della Galassia, film che gli ha aperto le porte di Hollywood.