Knives Out: tre new-entry nel cast del nuovo film di Rian Johnson

Deadline riporta che gli attori Riki Lindhome (Another Period), Edi Patteron (Troupe Zero) e Raúl Castillo (Seven Seconds) sono entrati ufficialmente nel cast di Knives Out, nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson.

I tre vanno ad unirsi ad un cast già piuttosto ampio che comprende Daniel Craig nel ruolo del protagonista, e poi Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Ana de Armas, Michael Shannon, Toni Collette, Don Johnson, Jaeden Lieberher e Katherine Langford in ruoli secondari.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Knives Out racconta la storia di un misterioso omicidio che trae ispirazioni dalle opere di Agatha Christie. Sarà la prima opera di Johnson dopo il successo di Star Wars: Episodio VIII e precederà l'inizio della produzione della nuova trilogia originale che la Lucasfilm gli ha commissionato. Per l'autore si tratta di un ritorno alle atmosfere da thriller investigativo che l'hanno reso celebre.

Il film sarà anche il primo progetto di Daniel Craig dopo l'addio al personaggio di 007: l'attore interpreterà James Bond per l'ultima volta nel venticinquesimo film della serie, che dovrebbe arrivare nel febbraio 2020.

Non è chiaro se a quel punto Knives Out sarà già uscito, dato che non è stata comunicata nessuna data di rilascio per il film di Johnson. Nonostante le riprese siano iniziate la scorsa settimana a Boston, non è ancora stato trovato un distributore.