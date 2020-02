Knives Out, Rian Johnson svela che la Apple non vuole che i villain usino gli iPhone

Nel corso di una recente intervista promozionale con Vanity Fair, il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha svelato alcuni retroscena interessanti che legano il suo nuovo film Cena con Delitto - Knives Out a nientemeno che la Apple.

Prima di procedere e svelarvi il curioso e divertente aneddoto, vi avvisiamo che l'articolo conterrà spoiler su Cena con Delitto, dato che l'aneddoto stesso contribuirà a smascherare l'identità del cattivo del film.

Se avete oltrepassato l'allerta spoiler vorrà dire che avete già visto l'acclamato film di Johnson, quindi saprete già che Chris Evans, interprete di Hugh Ransom Drysdale, non ha con se un iPhone come smartphone: questo perché, essendo il villain, gli è proibito dalla stessa Apple.

Johnson ha infatti svelato che la nota compagnia ha un accordo sul fatto che, se uno dei suoi prodotti deve apparire in un film, questo non può essere utilizzato da un personaggio malvagio. "La Apple ti permette di usare gli iPhone nei film ma, e questo è un dettaglio fondamentale se stai guardando un film del mistero, i cattivi non possono usarli. Ora ogni singolo regista che ha un cattivo che dovrebbe essere segreto nel proprio film vorrà uccidermi dopo questa rivelazione."

Insomma, da oggi cambia il modo di guardare i thriller: il colpevole non sarà più il maggiordomo, ma il personaggio senza iPhone.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a nuove informazioni sul sequel di Knives Out, che come rivelato dallo stesso Johnson qualche settimana fa sarà molto diverso dal film originale.