Knives Out: Rian Johnson rivela chi tornerà nel sequel in sviluppo

Il regista Rian Johnson ha fornito nuovi dettagli per quel che riguarda l'annunciato sequel di Knives Out - Cena con delitto, film che è valso a Johnson la sua prima nomination ai Premi Oscar (per la sua sceneggiatura originale). Il progetto sarebbe quello di raccontare una nuova storia di stampo giallo con nuovi protagonisti.

Johnson ha confermato che l'unico personaggio di ritorno dal film precedente sarà quello del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig, in quanto la storia di concentrerà su una nuova indagine di quest'ultimo. Johnson è poi alla ricerca di un nuovo titolo perché si sarebbe stancato di continuare a riferirsi al progetto come al "sequel di Knives Out".

"Sto scrivendo un altro Knives Out. È pazzesco a pensarci, perché ho avuto idee per il primo per dieci anni. E con questo inizio da una pagina vuota. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo nuovo per questo film, così potrò smetterla di chiamarlo 'Il sequel di Knives Out', perché ci sarà solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective, ma con un cast completamente nuovo".

Il successo del primo Knives Out è stato sancito da un incasso di quasi 300 milioni di dollari nel mondo e dalla nomination come miglior sceneggiatura originale ai Premi Oscar di quest'anno. Cena con delitto - Knives Out è arrivato nelle sale con un cast stellare formato tra gli altri da Ana de Armas (candidata ai Golden Globe), Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Colette: visto il successo del primo film, dunque, non è da escludere che Johnson possa puntare ancora una volta su un gruppo nutrito di volti noti di Hollywood.

Nessuna notizia sull'eventuale data d'uscita di Knives Out 2. Intanto però rivedremo Daniel Craig in No Time to Die il 12 novembre prossimo.