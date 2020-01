Knives Out: Rian Johnson pubblica una divertente immagine di Michael Shannon

Una delle cose più belle dell'Award Season è vedere i divi di Hollywood in situazioni molto particolari, durante le cerimonie o nel backstage degli eventi. Tra i più spassosi c'è sicuramente Rian Johnson, regista di Cena con delitto - Knives Out, che su Twitter ha pubblicato una buffa immagine di Michael Shannon, una delle star del suo film.

La didascalia dell'immagine riporta la frase:"Stagione dei premi con Michael Shannon". Ovviamente molti utenti hanno deciso di commentare l'immagine, con frasi ironiche e divertenti. Una in particolare fa riferimento ai personaggi che solitamente Michael Shannon è abituato ad interpretare:"Una rara immagine in cui non sta fissando qualcuno e segretamente è intenzionato a metterlo in una scatoletta di tonno facendolo a pezzi".



Altre frasi fanno sempre riferimento all'abitudine di vedere Shannon interpretare personaggi duri e piuttosto folli:"Sono immagini come questa che mi fanno dubitare di aver paura di lui in diversi film".

Cena con delitto - Knives Out era nominato in diverse categorie dei Golden Globe come quelle per il miglior film commedia o musicale, il miglior attore in un film commedia o musicale per Daniel Craig e la miglior attrice in un film commedia o musicale per Ana de Armas.

Rian Johnson dovrebbe essere al lavoro sul sequel di Knives Out, incentrato sul personaggio del detective interpretato da Craig.

Knives Out è stato elogiato da Edgar Wright, che ne ha apprezzato le 'trame diaboliche'.