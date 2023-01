Knives Out, Rian Johnson non aveva in mente Craig per Benoit Blanc: 'L'ho scritto al buio'

Nessuno di noi oserebbe mai immaginare un sostituto di Daniel Craig per il Benoit Blanc della saga di Knives Out: l'ex-James Bond si è impossessato del ruolo del detective con una facilità e una naturalezza disarmanti, tanto da lasciar pensare che Rian Johnson avesse in mente proprio lui durante la stesura dello script.

Ipotesi che, però, pare sia completamente sbagliata: dopo aver negato di essersi ispirato a Elon Musk per il personaggio di Edward Norton, infatti, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha anche spiegato di aver tratteggiato il nostro Benoit senza aver in mente alcun attore in particolare.

"L'ho scritto completamente al buio. Praticamente, quando cominciai a scrivere Benoit Blanc, mi misi nei guai perché pensai di voler creare una specie di Sherlock Holmes o Poirot. Quindi cominciai a immaginarlo con tutte quelle stranezze, e diventò subito ridicolo" sono state le parole di Rian Johnson al riguardo.

Il regista ha proseguito: "Mi dissi allora di non voler creare un personaggio che andasse oltre quelle che sarebbero state le sue azioni nel corso dell'indagine. L'unica cosa che gli diedi fu una certa pronuncia del sud. Poi lo scrissi unicamente in funzione della storia, pensando: 'Quando troveremo chi dovrà interpretarlo lavoreremo insieme e creeremo il personaggio'".

Caso vuole che Craig si sia rivelato letteralmente perfetto per il ruolo: meglio che le cose siano andate in questo modo, non trovate? Alcuni fan, intanto, hanno trovato delle somiglianze tra Benoit Blanc e James Bond in una scena di No Time to Die.