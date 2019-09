Knives Out di Rian Johnson si mostra con un nuovo trailer ufficiale

Dopo aver visto i character poster dedicati allo stellare cast del film, Lionsgate ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per l'atteso Knives Out di Rian Johnson (Looper, Star Wars: Gli Ultimi Jedi) che vedrà Daniel Craig nei panni di un celebre Detective.

Benoit Blanc - questo il nome dell'ispettore - sarà incaricato di risolvere il caso della morte di Harlan Thrombey (Christopher Plummer), patriarca di una ricca famiglia trovato morto in circostanze misteriose. Blanc dovrà indagare sui sospetti, ovvero tutti i membri della famiglia e la badante di Thrombey, che saranno interpretati, tra gli altri, da Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana De Armas e Toni Colette.

Il nuovo trailer, che come sempre potete visionare all'interno della notizia, conferma le atmosfere da giallo - con il film Johnson ha voluto realizzare un vero e proprio whodunnit - in cui ogni personaggio può essere il potenziale omicida. Il filmato, inoltre, ci mostra per la prima volta il cadavere di una donna e un forte coinvolgimento della badante interpretata dalla De Armas.

Nel resto del cast troveremo Michael Shannon, Don Johnson, Katherine Langford, Noah Negan, Edi Patterson, Riki Lindhome e Jaeden Martell, giovane attore che abbiamo visto da poco al cinema con IT - Capitolo 2.

Mentre negli Stati Uniti è atteso per la fine di novembre, Knives Out arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alle ispirazioni di Rian Johnson per il suo detective.