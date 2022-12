Knives Out, Rian Johnson su un film prequel: 'Non credo lo farò mai, non mi interessa'

Mentre mancano solo due settimane all'arrivo su Netflix di Glass Onion - Knives Out, sequel della fortunata pellicola arrivata nelle sale nel 2019 e di cui la piattaforma ha acquistato i diritti di due sequel in esclusiva, Rian Johnson ha spiegato il motivo per cui non intende girare una sorta di prequel e rivelare la origin story di Benoit Blanc.

L'eccentrico detective interpretato da Daniel Craig ha fatto il suo memorabile debutto al cinema nel successo a sorpresa di Johnson nel 2019, Knives Out. Quest'anno Benoit Blanc è tornato e si occuperà di un altro mistero che coinvolge un altro cast di sospetti all-star nell'attesissimo sequel Glass Onion.

Il Blanc di Craig è ovviamente l'unico personaggio che è stato tornato dal primo film di Knives Out. Johnson e Craig hanno intenzione di riunirsi nuovamente in Knives Out 3, già programmato su Netflix. Ma quando si è parlato della possibilità di esplorare ulteriormente il personaggio di Blanc attraverso dei prequel, Johnson ha detto di non essere minimamente interessato. Parlando con Uproxx, Johnson ha respinto l'idea di un film sulle "Cronache del giovane Benoit Blanc", dicendo: "Mi dispiace. Forse, un giorno, dopo che sarò morto e sepolto, sarà trasmesso su un chip mentale".

Johnson ha anche spiegato perché non gli interessa approfondire la storia di Blanc e ritiene che il personaggio sia più adatto a svolgere la sua funzione in una storia che coinvolga come sempre un mistero.

"Non so, l'idea di costruire una backstory, di scoprire da dove viene, tutte queste cose, per me, non so, ho un'inclinazione naturale a respingere questo genere di cose. E alla fine per me deve esserci il mistero al centro della storia. Il mistero è il punto centrale. E il detective è interessante nel modo in cui svolge la sua funzione all'interno della soluzione del mistero. E se riusciamo anche a intravedere qualcosa di più, fantastico".

Scritto e diretto da Rian Johnson - conosciuto anche per aver diretto il secondo e criticato film della saga sequel di Star Wars, Gli Ultimi Jedi - Glass Onion è il sequel dell'acclamato Knives Out con protagonista appunto il personaggio di Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. La trama del film vede l'investigatore e diversi ricchi individui in visita ad un'isola greca privata del miliardario high-tech Miles Bron (Edward Norton); in quel luogo la narrazione prenderà le classiche pieghe di un giallo: bugie, sotterfugi e segreti.

Su Everyeye potete trovare la recensione di Knives Out, il primo capitolo della saga diretta da Rian Johnson. Glass Onion - Knives Out uscirà su Netflix il 23 dicembre prossimo.