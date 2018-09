Knives Out: Rian Johnson dirigerà un giallo con Daniel Craig nei panni di un detective

La nuova trilogia di Star Wars non è l'unico progetto in programma per Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi. Deadline, infatti, riporta che il filmmaker dirigerà Daniel Craig in un thriller intitolato Knives Out.

La pellicola sarà una storia originale scritta proprio da Johnson, descritta come un giallo contemporaneo che vede Craig nei panni di un detective intento a risolvere un crimine. Con lo stallo di Bond 25 in seguito all'abbandono di Danny Boyle, il piano è di iniziare la produzione di Knives Out per novembre, prima che l'attore sia nuovamente impegnato col nuovo capitolo di 007 e il regista si butti sul grande progetto della nuova trilogia di Star Wars.

Parlando con Deadline, Johnson ha spiegato come lui e il produttore Ram Bergman siano riusciti a scritturare Craig come protagonista: "Sono sempre stato un suo grande fan e ho sempre voluto lavorare con lui. Mentre mi occupavo dello script, cercando di farlo quadrare, Ram e io ci stavamo strizzando il cervello su chi potesse interpretare il detective. Ad un certo punto, per caso, ci è giunta voce che Daniel avesse un po' di spazio in agenda, e alla fine è andata in porto. E' un attore che sa fare molte cose, e non vediamo l'ora di mettere le mani su questo detective moderno e collaborare con Daniel per creare un nuovo Poirot."

Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto di Johnson? Fatecelo sapere nei commenti.