Knives Out: Rian Johnson conferma alcuni dettagli del sequel di Cena con delitto

Il regista di Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson, ha partecipato alla Notte degli Oscar a Los Angeles e nel corso del red carpet ha approfondito un aspetto del sequel del suo ultimo film. Johnson ha confessato che nel seguito, che vedrà nuovamente protagonista Daniel Craig, ci saranno nuove avventure e soprattutto un nuovo cast.

"Sarà Daniel Craig ad interpretare Benoit Blanc, il detective. A parte questo, tutte le scommesse sono disattivate, è un cast completamente nuovo" ha spiegato Rian Johnson a Variety.

Il cast di Cena con delitto - Knives Out è uno dei più ricchi degli ultimi anni e comprende nomi del calibro di Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon e Christopher Plummer.



"Voglio tutti, basta puntare! Lancia un sasso su questo red carpet e colpirai qualcuno che voglio nel film" ha dichiarato ironico Rian Johnson. Un modo come un altro per fare capire che tutto è ancora aperto sul fronte del casting, ad eccezione del personaggio principale di Daniel Craig.

Cena con delitto - Knives Out vede la morte di un anziano romanziere benestante che viene trovato morto il giorno del suo ottantacinquesimo compleanno. Incaricato del caso è il detective Benoit Blanc, che inizierà ad indagare su questo delitto irrisolto.

Rian Johnson aveva già anticipato alcuni dettagli del sequel e la notizia del seguito ha mandato in estasi Daniel Craig, già particolarmente entusiasta del primo film.