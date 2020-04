Knives Out: Rian Johnson condivide un messaggio segreto da Jamie Lee Curtis

Il regista di Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson, ha condiviso coi propri fan un messaggio segreto che Jamie Lee Curtis ha condiviso con lui durante questa quarantena. Johnson ha condiviso una scritta su Twitter, sembra inviata a lui e sua moglie da Curtis e marito. La scritta sembra elaborata con il tè o una sorta d'inchiostro.

Una scritta che appare solo quando si trova vicina ad una fonte di calore, come la stufa a gas di Johnson. Il risultato è piuttosto interessante ed elaborato.

Il regista ha scherzato sul fatto che lui e Curtis avessero pianificato un loro modo segreto di comunicare. Tuttavia il messaggio è semplice, in quanto fa notare che la pandemia associata alla quarantena 'fa schifo'.



Un'immagine e una scritta leggera, propria di quell'umorismo oscuro di Knives Out. Di recente è stato annunciato che Cena con delitto - Knives Out avrà una sorta di sequel. Johnson ha in programma di realizzare almeno un altro film con Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, mettendo il personaggio di fronte ad un mistero completamente nuovo.

"Nella mia mente, non penso nemmeno in termini di sequel... Da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo ero del tipo 'guarda se possiamo continuare allo stesso modo in cui Agatha Christie ha scritto un mucchio di romanzi di Poirot'. Voglio dire, facciamolo con Blanc che continua con più misteri. Location nuova, mistero completamente nuovo. Solo un altro mistero per Benoit Blanc".

Rian Johnson ha ammesso di avere un rapporto conflittuale coi film horror a causa dei suoi genitori. In questi giorni è nato un piccolo giallo sulla presenza di Knives Out su Amazon Prime Video, che sarebbe apparso con un altro titolo.