Knives Out, un poster esilarante per il Canada Day!

Il 1° luglio si festeggia il Canada Day, ricorrenza che celebra la Legge Costituzionale del 1867, fondamentale nella Costituzione del Canada. La legge ha unito le tre colonie separate della Provincia del Canada, della Nuova Scozia e Nuovo Brunswick nella nazione canadese. Il compleanno è stato festeggiato da LionsGate in maniera molto particolare.

LionsGate, che ha sede a Vancouver, ha pubblicato un esilarante spin-off con tanto di poster non ufficiale di Cena con delitto - Knives Out, chiamato Knives Oot.

Sull'account Twitter, LionsGate ha pubblicato il poster di Knives Oot: A Whodunnit Spin-Oof, completo di un cast stellare di interpreti canadesi come Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Sandra Oh, Aubrey Graham, Seth Rogen, The Weeknd, Ellen Page, Dan Levy, Dwayne Johnson e Tatiana Maslany.



Lo studio ha twittato in seguito che Knives Oot non è un film reale ma per festeggiare ha consigliato un altro titolo, Atanarjuat il corridore, diretto da Zacharias Kunuk.

"Ma dato che Knives Oot purtroppo non è reale, consigliamo di guardare Atanarjuat il corridore, vincitore della Caméra d'Or al Festival di Cannes 2001, primo lungometraggio interamente scritto, diretto e recitato in lingua Inuktitut (Dir. Zacharias Kunuk)" si legge nel tweet.

Nonostante Knives Oot non sia un reale progetto i fan di Knives Out potranno fare affidamento sul vero sequel.

Su Everyeye trovate la recensione di Cena con delitto - Knives Out mentre il film di Rian Johnson è ora disponibile su Amazon Prime Video.