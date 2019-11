Knives Out, perchè Ana de Armas aveva inizialmente rifiutato il ruolo?

Cena con Delitto - Knives Out è già uno dei film più criticamente acclamati dell'anno, ma una delle star protagoniste aveva inizialmente rifiutato di parteciparvi. Ana de Armas spiega perchè il suo non è stato un sì fin da subito.

Ana de Armas ha rischiato di non essere parte del cast di Cena con Delitto - Knives Out a causa di... Uno script troppo sintetico.

A quanto pare, a ingannare l'attrice cubana fu una versione ridotta (estremamente ridotta) della sceneggiatura, dove il suo personaggio era descritto semplicemente come "badante latino-americana di bell'aspetto". La Armas si era già espressa sull'abitudine di scrivere ruoli troppo stereotipati per le donne latino-americane, e la sua antipatia per l'usanza.

"Ricevere un email che descriveva il personaggio in quel modo, senza alcuna altra informazione o ulteriore parte del copione perchè era di così alto profilo e segreto, non mi aveva attirato. Perciò, a causa di questa descrizione del personaggio [eccessivamente sintetica], la mia mente ha pensato subito a qualche sorta di stereotipo, un ritratto che non fosse necessariamente positivo o entusiasmante in relazione alla cultura latino-americana. Così quando finalmente lessi il copione, capii che la descrizione non aveva niente a che vedere con Marta, perchè lei è molto più di quello [che c'era scritto lì sopra]" racconta la prossima Bond Girl.

E a proposito di Bond, il film di Rian Johnson le ha dato anche l'opportunità di conoscere e lavorare con il protagonista di No Time To Die, Daniel Craig.

"Quando Fukunaga ha esposto la sua idea [di ingaggiarmi come prossima Bond Girl] a Barbara Broccoli e Daniel Craig, Daniel è stato assolutamente d'accordo e di grande supporto, cosa che mi ha reso davvero felice. Avendolo incontrato prima, e andando così d'accordo con lui sul set di Knives Out, non c'era imbarazzo sul set di Bond. Non c'era nessun ghiaccio da rompere. È stato tutto molto semplice e naturale".

Cena con Delitto - Knives Out sarà il film di chiusura del Torino Film Festival, e arriverà nelle sale italiane dal 5 dicembre.