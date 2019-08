Knives Out: nuova immagine ufficiale di Daniel Craig nel thriller di Rian Johnson

Dopo il trailer ufficiale del mese scorso, l'atteso Knives Out di Rian Johnson si mostra con una nuova immagine ufficiale del detective di Daniel Craig e del suo assistente interpretato da Lakeith Stanfield.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.



Al suo primo lungometraggio dopo l'esperienza con il mondo di Star Wars, il regista de Gli Ultimi Jedi e Looper si prepara a tornare sul grande schermo con un thriller moderno di stampo whodunit alla Agatha Christie e con un vero e proprio cast all-star.

Al fianco di Craig e Stanfield ci saranno infatti Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Colette, Katherina Langford e Jaeden Martell e Christopher Plummer nei panni dello scrittore morto su cui dovranno indagare i nostri protagonisti.

Ispirato direttamente alla figura di Hercule Poirot, leggendario investigatore nato dalla penna della Christie che tornerà su grande schermo nel 2020 con l'Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, il Detective Benoit Blanc (Craig) dovrà farsi strada tra una rete di bugie per scoprire quale membro della famiglia Harland ha ucciso il patriarca. La pellicola sarà quasi interamente ambientata nel magione di famiglia - una scelta che potrebbe ricorda Mistero a Crooked House, per rimanere nei dintorni della Christie - e viene descritto come un giallo dallo sguardo moderno.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 27 novembre.