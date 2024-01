Knives Out, Michael Shannon inventò la maggior parte delle gag del suo personaggio!

Knives Out è la pellicola che probabilmente ha maggiormente rilanciato il genere giallo ad Hollywood. Rian Johnson, parlando del tempo passato con gli attori sul set, ha rivelato chi secondo lui era il più divertente e pronto ad affrontare il lato tragicomico del suo personaggio.

Il vero punto di forza che Knives Out - Cena con delitto, sono stati fin da subito i personaggi e le interpretazioni brillanti dei membri del cast. Moltissime battute presenti nella pellicola sono, infatti, la conseguenza di alcune improvvisazioni degli attori che si sono dimostrati fin dal primo particolarmente in parte. Diverso tempo fa è stato chiesto al regista quale fosse l'attore più pronto ad approcciarsi ad un prodotto del genere e, soprattutto, più divertente con cui lavorare sul set. Daniel Craig ha addirittura ammesso di non aver mai capito l'ossessione per il maglione di Chris Evans.

Rian Johnson ha individuato, senza il minimo dubbio, questo profilo in quello di Michael Shannon, attore che fin dall'inizio della sua carriera si è distinto per ruoli particolarmente drammatici. Solo da diversi anni, l'attore ha cominciato ad approcciare a personaggi più tragicomici tra cui anche quello di Walt, figlio della vittima protagonista di Knives Out. Secondo quanto raccontato dall'attore, Michael Shannon sarebbe stato l'autore della maggior parte delle battute del personaggio presenti nel film compresa la celebre gag del "mangia-m***a".

