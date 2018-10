Knives Out: Michael Shannon in trattative per entrare nel cast del film di Rian Johnson

In seguito alla recente aggiunta di Lakeith Stanfield, Variety riporta che Michael Shannon è in trattative per entrare nel cast di Knives Out, atteso giallo diretto dal regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson. Il cast del film include anche Daniel Craig e Chris Evans

Shannon è recentemente si è fatto valere per le sue ottime interpretazioni in Animali Notturni, il thriller diretto da Tom Ford con Amy Adams e Jake Gyllenhall, e The Shape of Water, pellicola di Guillermo del Toro che si è aggiudicata il premio come miglior film agli scorsi Premi Oscar. Tra i suoi prossimi lavori troviamo l'imminente serie BBC, The Litter Drummer Girl.

Descritto come un giallo contemporaneo, Knives Out rappresenterà un ritorno alle origini per Johnson e condividerà alcune delle atmosfere con il suo film d'esordio, Brick - Dose Mortale. Daniel Craig e Lakieth Stanfield interpreteranno due detective intendi a risolvere un misterioso crimine.

Knives Out, le cui riprese dovrebbero iniziare a novembre, è stato recentemente acquistato da MRC Pictures, casa di produzione celebre per il lavoro in campo cinematografico e televisivo: fra le opere prodotte ricordiamo Ozark, House of Cards, La Torre Nera e Baby Driver. Tra i prossimi progetti di Rian Johnson ricordiamo la nuova trilogia di Star Wars, mentre Daniel Craig tornerà a vestire i panni dell'agente 007 per l'ultima volta nel prossimo film di James Bond. Evans vestirà molto probabilmente per l'ultima volta i panni di Captain America in Avengers 4, e Stanfield è al momento impegnato con le riprese di Uncut Gems con Adam Sandler, l'atteso Quello che non uccide, e la commedia Netflix Someone Great con Rosario Dawson, Brittany Snow e Gina Rodriguez.