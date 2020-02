Knives Out: Lionsgate ufficialmente al lavoro sul sequel, si punta al franchise?

Era solo questione di tempo. Il successo planetario di Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson ha convinto i vertici della Lionsgate a confermare ufficialmente la produzione di un sequel, compresa la possibilità di estendere il tutto a un franchise vero e proprio.

Già poche settimane dopo l'uscita della pellicola originale il regista Johnson aveva paventato l'idea di un ulteriore film con protagonista il detective di Daniel Craig, con quest'ultimo più che favorevole all'idea di tornare, ma dopo i resoconti più che positivi riscontrati dalla Lionsgate, a livello economico, la casa di produzione ha dato il suo via libera per la realizzazione del sequel.

Il successo della pellicola è stato sancito da un incasso di quasi 300 milioni di dollari nel mondo e dalla nomination come miglior sceneggiatura originale ai Premi Oscar di quest'anno. "La nostra divisione cinematografica ci ha regalato una forte performance nell'ultimo quadrimestre, guidata dal successo mondiale di botteghino Knives Out, mentre la nostra divisione televisiva ha ottenuto un numero importante di serie televisive e pilot commitment, e la piattaforma di Starz continua a crescere globalmente" ha dichiarato il CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer, in un comunicato ufficiale. L'operazione cinematografica di Lionsgate ha infatti visto un aumento di 30% del fatturato per 473.9 milioni, con un utile di 49 milioni di dollari, principalmente grazie a Knives Out e ai risultati ausiliari di John Wick 3 - Parabellum.

In precedenza, lo stesso Johnson aveva rivelato che avrebbe iniziato a lavorare al sequel molto presto, idealmente già nel corso del 2020: a meno di sorprese, dunque, il regista rimane in corsa per dirigere il primo film del nuovo corso di Star Wars in uscita nel 2022 (che secondo alcune indiscrezione dovrebbe essere ambientato nel periodo dell'Alta Repubblica). Il produttore Ram Bergman ha inoltre confermato che Daniel Craig era impaziente di riprendere i panni del detective: "Daniel si è divertito molto ad interpretarlo, e vuole farlo ancora."

Daniel Craig ha poi espresso la sua opinione circa il ritorno nei panni del detective Benoit Blanc: "Sono felicissimo di tornare. Sarei sulla luna. Farei di tutto per Rian. Se lui scriverà qualcosa, io ci sarò. Certo che ci sarò. Perché non dovrei? Mi sono divertito tantissimo a farlo. Ogni volta speri in qualcosa di simile e speri che funzioni. Ma capita molto raramente. Su quel film è accaduto".

Cena con delitto - Knives Out è arrivato nelle sale con un cast stellare formato tra gli altri da Ana de Armas (candidata ai Golden Globe), Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Colette: visto il successo del primo film, dunque, non è da escludere che Johnson possa puntare ancora una volta su un gruppo nutrito di volti noti di Hollywood.

La Lionsgate adesso si concentrerà sul suo 2020, che prevede l'uscita di film quali I Still Believe, sequel del film a tema fede I Can Only Imagine, in uscita a marzo; Spiral, nuovo capitolo della saga dedicata a Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson, a maggio; e il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, sempre con Jackson, ad agosto.