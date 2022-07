Knives Out, Jamie Lee Curtis racconta la gaffe con Ana de Armas sul set del film

È passato un po' dall'uscita nelle sale di Cena con Delitto - Knives Out, il whodunnit diretto da Rian Johnson con un cast davvero stellare, ma Jamie Lee Curtis ricorda come se fosse ieri la gaffe fatta con la collega Ana de Armas.

A raccontarlo è stata proprio Jamie Lee Curtis ai microfoni d Elle, non senza un certo imbarazzo.

"Ho dato per scontato che non avesse esperienza e fosse una giovane donna poco sofisticata" ha spiegato "Il primo giorno ero tipo 'Oh, quali sono i tuoi sogni?'".

Ma il fraintendimento di Curtis celava buone intenzioni, perché l'attrice di Halloween era rimasta così positivamente colpita dal talento di Ana de Armas, che aveva intenzione di presentarla a Steven Spielberg con la speranza che potesse interpretare Maria in West Side Story, o ai suoi figliocci, Maggie e Jake Gyllenhaal. Pensate la sua sorpresa quando scoprì che Jake e Ana fossero già amici, e che De Armas fosse anche molto amica di Keanu Reeves, con cui recitò nel film di Eli Roth Knock Knock.

Ma, spiega la Curtis, de Armas non rientra né tra gli outsider di Hollywood, né tra quelle star tutte red carpet e campagne pubblicitarie: "Non è interessata al lusso come vi potrebbero far credere le pubblicità... È una persona curiosa, che si interessa delle cose, che fa un sacco di domande. Parlare con lei è davvero soddisfacente, dai quanto ricevi".

E Ana le ha mostrato anche delle foto e un video dal set di Blonde, il film in cui interpreterà Marilyn Monroe, icona con cui il padre di Jamie Lee, Tony Curtis ha lavorato: "Mi ha fatto vedere queste foto di lei come Marilyn. Erano un paio di scatti e un video senz'audio, ma è stato davvero scioccante perché era davvero come vedere Marilyn!".