Knives Out: Jaeden Lieberher di IT si unisce al film di Rian Johnson

Comic Book riporta in esclusiva che Jaeden Lieberher, giovane protagonista di IT e IT: Chapter 2, nelle scorse ore si è unito ufficialmente al cast di Knives Out.

Il film, scritto e diretto dal regista di Looper e Star Wars: Gli Ultimi Jedi Rian Johnson comprende già un cast all-star composto da Daniel Craig nei panni del protagonista e Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas e Christopher Plummer in ruoli secondari.

Knives Out racconta la storia di un misterioso omicidio ispirandosi alle opere di Agatha Christie, il film di fumetti che ha appreso. Sarà la prima opera di Johnson dopo il successo di Star Wars: Episodio VIII e precederà l'inizio della produzione della nuova trilogia originale che la Lucasfilm gli ha commissionato. Attualmente senza un distributore annunciato, Knives Out sarà finanziato dalla MRC. Le riprese sono iniziate a Boston la scorsa settimana.

Jaeden Lieberher è conosciuto per i ruoli in Midnight Special di Jeff Nichols e ha ottenuto la fama mondiale per aver interpretato Bill Denbrough nell'adattamento del celebre romanzo di Stephen King diretto da Andy Muschietti. Comparirà anche in It - Chapter 2, le cui riprese principali sono terminate ad ottobre. Sarà sostituito da James McAvoy, che nel corso del film interpreterà la versione adulta di Bill. Il ruolo di Lieberher in Knives Out è attualmente sconosciuto.