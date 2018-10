Knives Out, iniziate le riprese del giallo all-star di Rian Johnson. Prima foto dal set

Le aggiunte importanti al cast praticamente all-star dell'atteso Knives Out di Rian Johnson sono continuate fino allo scorso 25 ottobre, ma adesso lo stesso sceneggiatore e regista ci informa con una prima foto dal set che le riprese dei questo interessante progetto mistery sono ufficialmente iniziate.

Descritto come un giallo contemporaneo, Knives Out rappresenta un ritorno alle origini per Johnson e condivide alcune delle atmosfere con il suo film d'esordio, Brick - Dose Mortale. Daniel Craig e Lakieth Stanfield interpreteranno due detective intendi a risolvere un misterioso crimine.

Knives Out è stato acquistato da MRC Pictures, casa di produzione celebre per il lavoro in campo cinematografico e televisivo: fra le opere prodotte ricordiamo Ozark, House of Cards, La Torre Nera e Baby Driver.



Nel cast all-star di Knives Out, oltre ai già citati Craig e Stanfield, troveremo anche Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Ana DeArmas e Jamie Lee Curtis, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019, a data da destinarsi.



Dopo questo, Johnson tornerà a occuparsi della sua nuova trilogia di Star Wars, di cui ricordiamo figurerà come sceneggiatore del primo film e supervisore generale degli altri due. Non è chiaro come e quando questi arriveranno, dati i cambiamenti produttivi in casa LucasFilm dopo il flop di Solo: A Star Wars Story, ma paiono ancora confermati.