Knives Out, Harlan Thrombey legge il testamento nel nuovo video dal film di Rian Johnson

Per promuovere l'iniziativa "GetYourCut" che permette agli spettatori di entrare già nel mondo di Knives Out, Lionsgate ha diffuso in rete un filmato che svela parte del testamento di Harlan Thrombey, il patriarca interpretato da Christopher Plummer.

Il giallo diretto da Rian Johnson sarà infatti incentrato sul presunto omicidio di Thrombey, mistero che proverà a risolvere il detective Benoit Blanc (Daniel Craig). Nel filmato, che potete trovare in alto, viene spiegata la caccia al tesoro programmata dal patriarca per permettere ad un solo membro della famiglia di mettere le mani sulla propria eredità.

Proprio oggi è stato annunciato che il film, intitolato da noi Cena con Delitto - Knives Out, arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 5 novembre, a poche settimane dalla release americana prevista per il giorno del ringraziamento. Qui trovate il poster italiano di Knives Out.

Nel film, quando il celebre scrittore di romanzi crime Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua villa dopo il suo 85° compleanno, l'inquisitorio e disinvolto Detective Benoit Blanc viene misteriosamente ingaggiato per indagare sull'accaduto. Dal devoto staff alla famiglia disfunzionale di Harland, Blanc dovrà districarsi in una rete di bugie per scoprire la verità che si cela dietro la prematura morte di Harlan.

Lo stellare cast del film comprende anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon e Toni Collette. Avete già visto il trailer di Knives Out?