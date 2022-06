Knives Out Glass Onion: svelata la premiere mondiale del sequel con Daniel Craig!

Il detective Benoit Blanc sta per tornare: Knives Out Glass Onion non ha ancora una data d uscita ufficiale, ma in questi minuti Netflix ha confermato quando si terrà la premiere mondiale dell'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson con protagonista Daniel Craig.

Come riportato dalle principali testate hollywoodiane, Glass Onion: A Knives Out Mystery sarà proiettato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival a settembre: sarà un ritorno in grande stile per il regista e la star della saga di 007, dato che l'acclamato Knives Out nel 2918 era stato presentato in anteprima mondiale proprio al TIFF di quell'anno, prima di raccogliere un successo internazionale coronato con una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Glass Onion è il primo film ad essere annunciato per la 47a edizione del prestigioso festival nord-americano, che prenderà il via l'8 settembre prossimo. Ricordiamo che Daniel Craig sarà l'unico attore del film originale a tornare per Glass Onion: A Knives Out Mystery, che includerà un cast all-star nuovo di zecca di cui fanno parte Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. In questo nuovo episodi, il detective Benoit Blanc si reca in Grecia per svelare gli strati di un mistero 'a cipolla' che coinvolge un gruppo di stravaganti nuovi sospettati.

Dopo l'annuncio del titolo ufficiale di Knives Out 2 e con il TIFF a circa due mesi di distanza, è probabile che il primo trailer di Glass Onion arriverà nei prossimi giorni, dunque rimanete sintonizzati: ci si aspetta anche che il filmato promozionale sveli la data d'uscita del film su Netflix, che distribuirà la pellicola a livello globale dopo aver comprato i diritti (anche per un terzo film) per la bellezza di 400 milioni di dollari.