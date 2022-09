Knives Out Glass Onion: una prima scena in anteprima per il film Netflix con Daniel Craig!

Neanche il tempo di respirare dopo l anteprima di Tyler Rake 2 e il nuovo sguardo a Pinocchio di Guillermo Del Toro, che da TUDUM Netflix ci offre subito un'intera scena in anteprima di Glass Onion: Knives Out, attesissimo nuovo film di Rian Johsnon con Daniel Craig.

Nel 2020, durante il lockdown, l’autore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha deciso di fare una vacanza con l’immaginazione... e con un omicidio da risolvere. Così è nato Glass Onion - Knives Out, che segue il detective Benoit Blanc (il candidato ai Golden Globe Daniel Craig) nello stesso ruolo già rivestito in Knives Out, questa volta alle prese con un nuovo mistero da risolvere nella cornice del Mediterraneo.

Se Knives Out si concentrava su sanguinari legami di famiglia, Glass Onion ci ricorderà che è meglio diffidare anche degli amici più stretti. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari amici in vacanza sulla sua isola privata in Grecia, ma presto si capisce che il paradiso non è proprio perfetto. E se poi ci scappa il morto... nessuno è capace di indagare meglio di Blanc.

Nel cast ci saranno il candidato agli Oscar Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead).

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Glass Onion.