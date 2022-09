Knives Out: Glass Onion, per Rian Johnson 'più rischioso de Gli Ultimi Jedi'

Conosciamo tutti il fallimento della trilogia sequel di Star Wars e, al suo interno, de Gli Ultimi Jedi in particolare. Dietro c'era il regista Rian Johnson, che è però riuscito a recuperare con Knives Out. Anche per questo, rivela ora, il sequel Glass Onion l'ha fatto sudare molto più freddo. E le ragioni sono tante, spiega.

In difesa di Rian Johnson si può dire solo che da quando è passata in mano a Disney, la LucasFilm ha sfornato più fallimenti che altro nel franchise di Star Wars. A salvarsi davvero sono giusto prodotti come Rogue One e soprattutto la serie sul Mandaloriano, che ha ormai deciso le stagioni totali di The Mandalorian mentre l’interprete di Bo-Katan anticipa per la terza stagione l’inizio della rifondazione di Mandalore. Per quanto riguarda la trilogia di film invece, neanche a parlarene: nel migliore dei casi (Il risveglio della forza) uguale ai precedenti; nel peggiore (Gli Ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker) meglio non commentare.

Ma per Rian Johnson, la cui regia fallimentare del secondo capitolo sembrava averlo recluso alla prigione dei registi, realizzare un sequel del suo Knives Out significava assumersi un rischio molto più grosso. Almeno a suo dire, come spiega al Los Angeles Times, nonostante ci tenga a specificare come i due film siano prodotti fra loro completamente diversi, ma anche per questo su un livello di assunzione del rischio molto diverso: “Glass Onion era molto più spaventoso da realizzare rispetto a Gli Ultimi Jedi”.

Continua: "Prima di tutto, quello di Star Wars era un vero e proprio sequel e andava a continuare gli eventi di un film che non ho scritto. Glass Onion invece non è nemmeno un vero sequel, è un po' come un altro libro, fondamentalmente un altro mistero con lo stesso detective. Quando abbiamo realizzato Star Wars, era un campo inesplorato e non avevamo idea se alla gente sarebbe piaciuto questo genere di cose. Sinceramente, era solo qualcosa che amavo e ho pensato: 'Proviamo questo'". Con Glass Onion invece, Johnson si assume il rischio del secondo take di un successo che è tutto sulle sue spalle. E anche il fallimento, quindi, diventerebbe sua completa responsabilità. Anche se per ora le recensioni sono più che incoraggianti.