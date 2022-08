Knives Out - Glass Onion, Rian Johnson conferma: 'Il titolo? È per la canzone dei Beatles'

I libri non si giudicano dalla copertina così come i film non si giudicano dai titoli, ma inutile negarlo: un buon titolo fa sicuramente il suo nel convincerci a dare una possibilità all'opera. Certo, non che dopo il successo di Cena con Delitto questo Knives Out - Glass Onion avesse bisogno di convincerci, ma d'altronde perché rischiare?

Lo sa bene Rian Johnson, in procinto di esordire su Netflix il prossimo dicembre con Knives Out - Glass Onion, secondo capitolo della saga partita con il già citato Cena con Delitto: il regista di Looper ha infatti impiegato un po' di tempo nella ricerca del titolo giusto, affidandosi per l'ispirazione giusta alla sua passione per la musica.

"Mi venne in mente l'idea del vetro, come di qualcosa che fosse trasparente. Sarò onesto: presi il mio iPhone e cercai nella libreria della musica canzoni che avessero la parola 'glass' nel titolo. 'Dev'esserci qualche canzone con la parola glass'. Ero tipo: 'Ma è una fortezza di vetro? Un castello di vetro? Un uomo di vetro?' La prima cosa che venne fuori, siccome sono un grande fan dei Beatles, fu Glass Onion" sono state le parole di Johnson.

Vedremo cosa sarà questa cipolla di vetro di cui parla il titolo del film: l'appuntamento è per il prossimo dicembre, ma prima di allora qualche fortunato potrà assistere all'anteprima mondiale di Knives Out - Glass Onion al Toronto Film Festival.