Knives Out: Glass Onion, Rian Johnson conferma che il Benoit Blanc di Daniel Craig è gay

Un altro "mistero" è stato svelato. Rian Johnson ha confermato, infatti, che il personaggio di Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig e creato appositamente per la saga di Knives Out è gay. Come riportato da Insider, pare che una sequenza presente nel nuovo film, Glass Onion, espliciterà proprio questa situazione. Il film su Netflix a fine anno.

Come dicevamo, una scena del prossimo sequel di Knives Out, resa disponibile ad alcuni membri della stampa, lascia intendere che il misterioso detective convive con un altro uomo. Durante la conferenza stampa al London Film Festival, a Johnson è stato chiesto se questa scena significa che Blanc è gay. "Sì, ovviamente lo è", ha risposto Johnson. Riferendosi all'attore che interpreta l'amante di Blanc, Johnson ha dichiarato: "E non c'è nessuno al mondo che possa immaginare di dare più gioia a Benoit Blanc".

Craig, anch'egli presente alla conferenza stampa, ha aggiunto: "Niente spoiler [ma] chi non vorrebbe vivere con quella persona?". Oltre a Craig, che ha interpretato per la prima volta Benoit Blanc in Knives Out del 2019, il cast principale di Glass Onion comprende anche Edward Norton, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Leslie Odom Jr e Janelle Monáe. Bautista ha dichiarato in un'intervista dell'agosto 2021 che il film sarà ricco di nuovi personaggi e interpretazioni emozionanti, affermando di ritenere che Glass Onion sarà "altrettanto buono, se non migliore, del primo".

Il trailer di Glass Onion mostra che il film presenta alcune somiglianze nella trama con Un rebus per l'assassino, un giallo ricco di star scritto da Stephen Sondheim (presente con un cameo postumo) e dalla star di Psyco Anthony Perkins. Il film ruota attorno a un'elaborata caccia al tesoro, basata in parte sui "murder games" che Sondheim organizzava a New York. Glass Onion - Knives Out sarà nelle sale per una settimana durante il Giorno del Ringraziamento, per poi passare su Netflix il 23 dicembre.

Come noto, Craig è l'unica star di Knives Out a tornare per il sequel, che conterrà anche un gustoso cameo di Angela Lansbury nei panni di se stessa: "Il fatto che sia nel nostro film è un immenso onore per noi, un onore e una fortuna. Che vita incredibile che ha avuto", ha dichiarato Craig in proposito.