Knives Out Glass Onion: primi dettagli sulla trama del sequel con Daniel Craig

Dopo l'annuncio del sorprendente titolo ufficiale di Knives Out 2, che sarà conosciuto d'ora in poi come Glass Onion: A Knives Out Mystery, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha anche condiviso le primissime informazioni sulla trama del film.

Nel comunicato stampa arrivato nelle scorse ore, infatti, si legge: "Nel sequel di CENA CON DELITTO - KNIVES OUT, il detective Benoît Blanc viaggia in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospettati." La prima, risicatissima sinossi conferma dunque che il film sarà ambientato interamente in Grecia, come anticipato del resto dalle prime immagini di Knives Out 2 mostrate nel trailer di Netflix per le uscite del 2022 pubblicato qualche mese fa.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, che sicuramente non tarderanno ad arrivare, vi ricordiamo che Glass Onion: A Knives Out Mystery è stato scritto e diretto da Rian Johnson, che è stato anche co-prodotture insieme a Ram Bergman. Il film presenta un cast stellare che comprende il ritorno di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, oltre alle tantissime new entry Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. Nessuno dei comprimari del primo episodio tornerà in questo sequel, che seguirà un caso investigativo del tutto nuovo.

Ricordiamo che al momento il film non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare nei cinema e su Netflix nel periodo della vacanze invernali.