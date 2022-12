Knives Out: GLass Onion parla di Elon Musk? Rian Johnson nega: 'Una terribile coincidenza'

Il personaggio interpretato da Edward Norton in Knives Out: Glass Onion ha immediatamente fatto sì che tutti pensassero a Elon Musk: il Miles Bron della star di Fight Club sembrerebbe effettivamente tratteggiato a immagine e somiglianza del nuovo proprietario di Twitter, ma saranno state davvero queste le intenzioni di Rian Johnson?

Dopo averci spiegato il procedimento per la scelta del colpevole di Knives Out: Glass Onion, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha infatti negato di aver inteso Miles Bron come una critica diretta all'attuale situazione di Musk, ammettendo invece di essersi ispirato in maniera molto più generica a quei multimiliardari di cui, chiaramente, Musk stesso fa parte.

"È strano, è davvero bizzarro. Spero che in Netflix non ci fosse nessun dipartimento marketing a finanziare questo passaggio di proprietà di Twitter. Un sacco di roba generica su questi miliardari tech è finita nel film, ma ovviamente tutto assume una sua strana rilevanza in questo momento. Un mio amico mi ha detto: 'Sembra che sia stato scritto questo pomeriggio'. E questa è davvero una terribile, terribile coincidenza, non trovate?" sono state le parole di Johnson.

Anche voi avete immediatamente pensato a Elon Musk guardando il nuovo film con Daniel Craig e Kate Hudson? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Rian Johnson, intanto, ha parlato del più grande colpo di scena di Knives Out: Glass Onion.