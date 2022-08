Knives Out Glass Onion su Netflix il 23 dicembre! Ma prima un passaggio in sala

Con l'estate che volge ormai alle sue battute finali, tocca cominciare a pensare alla seconda parte di questo 2022: non ce ne voglia l'autunno, ma il pensiero corre immediatamente all'inverno e a quel Natale che, stando a quanto leggiamo in queste ore, vedrà Netflix presentarsi davanti all'albero con l'attesissimo sequel di Knives Out.

Knives Out Glass Onion sarà presentato a settembre al prossimo Toronto International Film Festival in anteprima mondiale, ma l'interesse dei fan era ovviamente quello di conoscere l'effettiva data d'uscita del film con Daniel Craig: data d'uscita che ci è stata svelata proprio da Netflix qualche minuto fa e che, salvo cambiamenti, corrisponde al prossimo 23 dicembre!

Non è finita qui, però: prima di aspettare l'arrivo del Natale comodamente seduti davanti al televisore, infatti, potremo recarci in sala per dare un primo sguardo a Knives Out Glass Onion direttamente sul grande schermo! Il film di Rian Johnson arriverà infatti in alcune sale selezionate prima dell'uscita su Netflix, ma non ci è ancora dato sapere quali saranno i giorni in cui sarà disponibile in programmazione.

Nell'attesa dell'uscita, comunque, godetevi le nuove foto rilasciate da Netflix contemporaneamente all'annuncio di cui sopra: qui, invece, vi lasciamo la lettera d'amore scritta da Rian Johnson ad Agatha Christie.