Knives Out - Glass Onion, Bautista su Daniel Craig: 'Era più divertito qui che in Spectre'

Daniel Craig dev'essersela goduta davvero parecchio sul set di Knives Out - Glass Onion: l'ex-James Bond, stando a quanto dichiarato da Dave Bautista, era davvero a proprio agio durante le riprese del film di Rian Johnson, ma lo stesso non può dirsi del periodo in cui il nostro fu impegnato a girare Spectre.

Bautista, come sicuramente ricorderete, ebbe modo di conoscere Craig sul set del penultimo capitolo della saga di 007, periodo durante il quale, secondo l'ex-wrestler, l'allora volto di James Bond risultava ben più stressato di quanto si sarebbe poi mostrato su quello del film in cui ha avuto luogo l'ultimo cameo di Angela Lansbury.

"Ci dava davvero dentro per Bond, potevi avvertire che subiva un sacco di pressione. Durante Bond non sembrava la persona più felice del mondo, ma per Glass Onion è stato l'opposto. È stato così divertente, sempre sorridente e felice, ha interagito molto di più. Durante Spectre non c'era molta interazione con il resto del cast. Per Glass Onion è stato esattamente il contrario, eravamo sempre insieme, quindi ho potuto conoscerlo molto meglio come persona" ha spiegato la star di Dune.

Atmosfera decisamente più rilassata quella che si respira sui set di Rian Johnson, dunque, e visti i risultati ottenuti con Cena con Delitto oseremmo dire che tutto sommato si tratta dell'approccio giusto! Qui, comunque, trovate il final trailer di Knives Out - Glass Onion.