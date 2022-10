Knives Out: Glass Onion, Angela Lansbury ha un cameo postumo nei panni di se stessa!

Sono passati solamente due giorni dalla morte di Angela Lansbury, ma fortunatamente per tutti noi potremmo ammirare la grande attrice in un ultimo ruolo sul grande schermo. Come riportato da Playbill, Lansbury avrà un cameo postumo in Glass Onion - Knives Out dove a quanto sembra apparirà nei panni di se stessa. Cameo anche per Stephen Sondheim.

Le due leggende interpreteranno se stesse nel film. Lansbury e Sondheim si adattano perfettamente all'universo di Knives Out, poiché Lansbury ha interpretato per oltre un decennio la detective Jessica Fletcher e Sondheim sembra essere stato un'ispirazione diretta per il sequel di Knives Out.

Il trailer di Glass Onion mostra che il film presenta alcune somiglianze nella trama con Un rebus per l'assassino, un giallo ricco di star scritto da Sondheim e dalla star di Psyco Anthony Perkins. Il film ruota attorno a un'elaborata caccia al tesoro, basata in parte sui "murder games" che Sondheim organizzava a New York. Glass Onion - Knives Out sarà nelle sale per una settimana durante il Giorno del Ringraziamento, per poi passare su Netflix il 23 dicembre.

Come noto, Craig è l'unica star di Knives Out a tornare per il sequel, dato che la serie seguirà Blanc di mistero in mistero, dando a un nuovo gruppo di attori la possibilità di fare un divertente siparietto a ogni uscita, senza costringerli a essere vincolati a contratti multi-film. Ha senso, considerando che il franchise è essenzialmente guidato dal suo regista.

Il nuovo cast è composto dal candidato agli Oscar Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead). A proposito di cast, sapevate che Ana De Armas stava per rinunciare a Knives Out?

Dopo essere stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, Glass Onion - Knives Out chiuderà il BFI London Film Festival il prossimo 16 ottobre.