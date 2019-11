Knives Out, il giallo di Rian Johnson sarà il film di chiusura del Torino Film Festival

Durante la conferenza stampa per la presentazione del programma ufficiale del Torino Film Festival, è stato annunciato che Knives Out di Rian Johnson sarà il film di chiusura di quest'anno.

Nel film, che è già presentato alla stampa nord-americana durante il Toronto Film Festival (dov'è stato accolto entusiasticamente: su Rotten Tomatoes vanta un punteggio invidiabile del 98%, totalizzato al debutto con 103 recensioni professionali), il regista e sceneggiatore Rian Johnson rende omaggio ai gialli di Agatha Christie con un divertente murder-mystery originale nel quale tutti sono sospettati.

Quando il famoso scrittore di romanzi gialli, Harlan Thrombey (interpretato da Christopher Plummer) viene misteriosamente ritrovato morto nella sua tenuta subito dopo il suo ottantacinquesimo compleanno, il detective Benoit Blanc (interpretato da Daniel Craig) viene ingaggiato per indagare sull'omicidio. Dalla famiglia allo staff, Blanc valuta tutte le possibili soluzioni per scoprire la verità dietro la morte prematura di Harlan.

Il film è arricchito da un cast stellare che comprende anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford e Jaeden Martell.

Conosciuto anche come Cena Con Delitto - Knives Out, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al poster ufficiale e ad una nuova clip in anteprima.