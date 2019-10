Knives Out: il final trailer del film di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans.

LionsGate ha pubblicato il final trailer del prossimo film diretto da Rian Johnson, dal titolo Knives Out, che promette di essere spassosissimo, anche in base all'ottimo punteggio su Rotten Tomatoes. La pellicola può vantare un cast ricco di grandi star e Johnson è atteso a questo nuovo progetto al di fuori della saga di Star Wars.

Rian Johnson rende omaggio al genio di Agatha Christie in Knives Out, divertente murder mystery nel quale tutti sono sospettati, sulla falsariga di Dieci piccoli indiani.

Quando il famoso scrittore di romanzi gialli, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) viene trovato morto nella sua tenuta subito dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) viene misteriosamente ingaggiato per indagare sull'omicidio.

Dalla famiglia allo staff, Benoit Blanc valuta tutte le possibili soluzioni che possano portare a scoprire la verità dietro la morte prematura di Harlan.



Un cast stellare arricchisce ulteriormente il film, che comprende Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford e Jaeden Martell.

Per questo giallo deduttivo di Rian Johnson sono stati diffusi due nuovi spot televisivi mentre a metà ottobre sono stati ufficializzati la locandina e la data d'uscita del film, fissata al prossimo 5 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Rian Johnson si occuperà inoltre di una nuova trilogia per LucasFilm sull'iconico universo di Star Wars, creato da George Lucas.