Knives Out, c'è un po' di Benoit Blanc in questa scena di No Time to Die!

Daniel Craig può ormai vantare una carriera ultradecennale di quelle di assoluto rispetto e ricolme di ruoli notevoli, ma i primi due personaggi che a tutti verranno in mente pensando all'attore britannico saranno sempre e comunque, inevitabilmente, James Bond e Benoit Blanc. E se ci fosse un momento in cui i due quasi coesistessero?

Mentre qualcuno immagina Glass Onion come uno speciale natalizio, infatti, un fan ha individuato una sequenza di No Time to Die in cui lo spirito del detective protagonista della saga di Knives Out sembra effettivamente impossessarsi del corpo del nostro indimenticato 007.

Durante il film che ha visto la chiusura del ciclo di Craig come James Bond, infatti, vediamo l'agente segreto al servizio di Sua Maestà interrogare il Blofeld interpretato da Christoph Waltz: durante questa breve sequenza i modi e le movenze di Bond sembrano effettivamente assumere non poche somiglianze con quelle di Benoit Blanc!

Che il buon Daniel abbia deciso di fondere per qualche istante le esperienze vissute nei panni dei suoi due personaggi più amati? O pensate si sia trattato di una pura casualità o, magari, di un vero e proprio abbaglio dei fan? Diteci la vostra nei commenti! Blanc a parte, Rian Johnson ha negato di essersi ispirato alle vicende di Elon Musk per il personaggio di Edward Norton in Glass Onion.