Knives Out, il detective di Daniel Craig è direttamente ispirato al Poirot della Christie

Uscirà nelle sale americane il prossimo novembre, l'attesissimo e intrigante Knives Out, moderno take scritto e diretto da Rian Johnson sul genere whodunnit con un cast stellare capitanato da Daniel Craig in versione detective, a quanto pare direttamente ispirato alla mitica figura di Hercule Poirot.

A parlare dell'investigatore Benoit Blanc ci ha pensato proprio Johnson in una recente intervista ai microfoni di Empire, discutendo anche del grande omaggio alla narrativa gialla di Agatha Christie, qui vivida e pulsante. Ha spiegato l'autore: "Mentre stavo cercando di costruire questa storia, da grandissimo fan della Christie, per me era difficile anche solo capire da dove iniziare per creare un detective che potesse tenere testa a Poirot. Benoit Blanc condivide però con l'investigatore francese l'essere un po' egocentrico, ma c'è una calore differente in lui, che emana attraverso l'interpretazione di Daniel Craig".



L'influenza della Christie e di Poirot non si ferma però soltanto sul detective, perché tocca tutto il film: "Stavo pensando proprio ai film della Christie dove Peter Ustinov vestiva i panni di Poirot. Erano la mia cartina tornasole mentre scrivevo il film, preziose pietre tonali anche grazie a cast incredibili e a quel modo divertito di mettere in scena dialoghi e situazioni".



Knives Out, tra gli altri, vede nel cast anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Lakeith Stanfield e Michael Shannon, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 27 novembre. Godetevi il trailer ufficiale di Knives Out.