Knives Out, Daniel Craig ammette: 'Mai capito l'ossessione per il maglione di Chris Evans'

In occasione della promozione di Glass Onion, Daniel Craig è ritornato a parlare del primo capitolo, che affrontava i chiaroscuri del complicato omicidio dello scrittore Harlan Thrombey, e di uno dei topic più discussi sui social dopo l'uscita della pellicola nel 2019: il maglione di Chris Evans.

All'arrivo del film al cinema il mondo del web impazzì, non solo per la pellicola, ma anche per gli outfit dell'ex interprete di Captain America. Dopo esser stati abituati per anni a vederlo in una tuta a stelle e strisce, sembrava quasi che le persone non si aspettassero potesse proporre un look così diverso. In poco tempo, il celebre maglione bianco indossato dall'attore nella pellicola è diventato iconico. Pare addirittura che Evans abbia implorato Johnson per essere in Knives Out. Daniel Craig, a diversi anni di distanza, ha ammesso di non aver mai capito il motivo di tutto questo clamore solo per un maglione.

"Non capisco" ha ammesso l'ex volto di 007. "Chris Evans indossa un maglione. Per molti era come se fosse nudo dalla vita in giù con indosso un maglione. Pensavo 'Indossa solo un maglione' mentre scrivevano 'Chris Evans indossa un maglione!'". Nel corso dell'intervista Craig ha poi ammesso, "Lo indossa molto bene" parlando di come l'indumento calzasse perfettamente al collega nonostante la sua apparente semplicità.

Knives Out, all'epoca dell'uscita, fu uno dei casi cinematografici dell'anno. Un eccellente colpo per gli incassi e soprattutto per un genere che stava perdendo sempre più fascino e pubblico. L'uscita del sequel pare abbia aumentato ancor di più l'interesse. Proprio per questo motivo Glass Onion è il film più visto su Netflix nel periodo natalizio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!