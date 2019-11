Knives Out: ecco come tre location si sono trasformate in un'unica ambientazione

La produzione di un film come Cena con delitto - Knives Out è stata piuttosto complessa. Di parte della lavorazione del film di Rian Johnson ha parlato lo scenografo David Crank, che ha dovuto trasformare tre location in un'unica singola dimora che funge da sanguinosa scena del crimine. Il processo di lavorazione è iniziato molto presto.

Il team di localizzazione aveva già trovato un paio di palazzi che sarebbero serviti come casa di Harlan Thrombey, romanziere poliziesco multimilionario interpretato da Christopher Plummer, la cui morte fisserà gli eventi di Knives Out.

L'esterno della casa era un palazzo rinascimentale gotico costruito nel 1890 e situato appena fuori Boston ma le scene interne sono state girate all'Ames Mansion, un sito storico di venti stanze situato nel Borderland State Park, in Massachusetts.



L'Ames Mansion, vista in precedenza anche nel film di Martin Scorsese, Shutter Island, è stata utilizzata per girare gli scontri che Harlan avrebbe avuto con la sua famiglia e l'intenso interrogatorio di Benoit Blanc (Daniel Craig).

"Non c'era il tipo di specifico di architettura che Rian stava cercando" ha spiegato Crank "La regola generale era che sia l'interno che l'esterno della casa dovevano apparire come il tipo di casa che Harlan avrebbe descritto in uno dei suoi misteri. Nel momento in cui siamo entrati nella dimora abbiamo capito subito che aveva la personalità di cui avevamo bisogno". Ma la stanza più importante per la trama del film non poteva essere ambientata né nel palazzo rinascimentale né all'Ames Mansion, non esisteva la planimetria.

Crank ha costruito l'ufficio e il corridoio su un palcoscenico, collaborando con Johnson per allineare i movimenti dei personaggi nella sceneggiatura:"Abbiamo avuto circa tre settimane per preparare l'ufficio per le riprese, quindi abbiamo dovuto lavorare molto velocemente. Il tutto è stato creato per le scene in cui le persone si aggirano furtivamente e sono davvero orgoglioso di com'è finito nel montaggio finale". In queste settimane Rian Johnson ha elogiato Chris Evans, uno dei protagonisti del film mentre è stato annunciato un cameo di Joseph Gordon-Levitt.