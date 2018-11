Knives Out: Christopher Plummer nel cast del film di Rian Johnson

The Hollywood Reporter riferisce che il leggendario Christopher Plummer è in trattative per unirsi al cast di Knives Out, il nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson.

Come precedentemente riportato, le riprese del film sono iniziate in settimana e il cast include già Daniel Craig nei panni del protagonista e Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Ana de Armas in ruoli secondari.

Il magazine riporta che l'accordo dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, con l'attore pronto a firmare il contratto. Attualmente non sono stati resi noti i dettagli circa il ruolo che ricoprirà.

Christopher Plummer, il cui sconfinato curriculum inizia nel 1958 (con la fama mondiale arrivata nel 1963 grazie a Tutti Insieme Appassionatamente), è stato visto l'ultima volta nel film di Ridley Scott Tutti I Soldi del Mondo, nel quale ha sostituito all'ultimo minuto Kevin Spacey nella parte del miliardario John Paul Getty. La performance gli è valsa una nomination all'Oscar, premio che ha ricevuto nel 2012 per la prova in Beginners di Mike Millis.

Nel corso della sua carriera ha preso parte ad alcuni film celeberrimi come L'Esercito delle 12 Scimmie, Inside Man, La Pantera Rosa Colpisce Ancora, Malcolm X, Insider - Dietro La Verità, Uomini Che Odiano Le Donne, Syriana, A Beautiful Mind e tanti altri ancora.