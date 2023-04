Knives Out, Chris Evans vuole il ritorno di Ransom: 'Magari farà come Telespalla Bob'

Se Glass Onion ha avuto l'enorme merito di proseguire con un film all'altezza del predecessore la saga di Knives Out, è altrettanto vero che il secondo film su Benoit Blanc non può ritenersi un sequel diretto del precedente Cena con Delitto: ma quali sono le possibilità di vedere ancora una volta sul grande schermo Ransom Drysdale e soci?

A parlarne è stato Chris Evans (il cui maglione continua ad essere un mistero per Daniel Craig), che ha anche svelato di avere già qualche idea circa un possibile ritorno in scena del suo personaggio, a patto che non si cerchi a tutti i costi di assicurargli una redenzione che l'attore vede come praticamente impossibile.

"Non può essere una storia di redenzione. Nessuno vuole vedere Ransom redimersi. Magari potrebbe riuscire a uscire di prigione grazie all'opera di qualche avvocato ben pagato. Oppure semplicemente comportandosi bene, intendo tipo Telespalla Bob. Ma sarebbe tutto un elaborato piano per far fuori Benoit Blanc e Marta. Sarebbe un piano di vendetta, capite cosa intendo?" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Vedreste bene un Ransom Drysdale redivivo e ossessionato da Benoit e Marta come Telespalla Bob da Bart Simpson? Diteci la vostra nei commenti! Nel caso in cui vi occorresse un ripasso, intanto, qui trovate la nostra recensione di Knives Out - Cena con Delitto.