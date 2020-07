Knives Out, bagarre su Twitter con un fan account di Ana de Armas: Rian Johnson se la ride

Basta fare un rapido giro sui social per rendersi conto dell'esistenza di almeno un fan account per ogni attore più o meno conosciuto: talvolta, però, alcuni di questi tendono a diventare fastidiosamente invadenti, proprio come accaduto con una pagina dedicata ad Ana de Armas.

È abbastanza surreale infatti ciò che sta accadendo in queste ore su Twitter, dove abbiamo visto Ana de Armas bloccare l'account ArmasUpdates dopo la pubblicazione da parte di quest'ultimo di foto private dell'attrice, che la ritraevano in compagnia di Ben Affleck durante la quarantena.

Da quel momento in poi è partito lo scontro tra l'account ufficiale di Knives Out (film che contava proprio Ana de Armas tra i protagonisti): "Grazie a Dio ArmasUpdates non può leggere niente di tutto ciò", "Immagina di non poter leggere i post di Ana de Armas" ha twittato l'account del film, postando anche una foto che ritrae il momento in cui lo stesso Knives Out ha bloccato ArmasUpdates.

Tutta la questione è stata seguita con interesse dai fan del film e dell'attrice, Rian Johnson compreso: "Non so cosa stia accadendo, ma mi sto divertendo" ha twittato il regista di Knives Out. Vedremo come andrà a finire questo scontro all'ultimo sangue! Nel frattempo, ecco il poster di Knives Out per il Canada Day; per chi fosse interessato a un rewatch, invece, vi ricordiamo che Knives Out è disponibile su Prime Video.