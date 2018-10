Knives Out: anche Jamie Lee Curtis nel cast stellare del film di Rian Johnson

Secondo quanto riporta Variety, Jamie Lee Curtis è entrata a far parte dello stellare cast di Knives out, l'ormai attesissimo mistery thriller diretto dal regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson.

L'attrice raggiunge un cast formato da Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Don Johnson, e Ana de Armas. Scritto, diretto e prodotto da Johnson, la produzione del film partirà a novembre.

Descritto come un giallo contemporaneo, Knives Out rappresenterà un ritorno alle origini per Johnson e condividerà alcune delle atmosfere con il suo film d'esordio, Brick - Dose Mortale. Daniel Craig e Lakieth Stanfield interpreteranno due detective intendi a risolvere un misterioso crimine.

Knives Out è stato acquistato da MRC Pictures, casa di produzione celebre per il lavoro in campo cinematografico e televisivo: fra le opere prodotte ricordiamo Ozark, House of Cards, La Torre Nera e Baby Driver.

Tra i ruoli più recenti della Curtis troviamo quello di Laurie Strode nel nuovo capitolo di Halloween, film che debutta in Italia proprio oggi 25 ottobre. La pellicola diretta da David Gordon Green ha registrato negli Stati Uniti un esordio da record, incassando ben 76,2 milioni di dollari e firmando il secondo miglior debutto per il mese di ottobre, oltre al miglior esordio della storia della saga.