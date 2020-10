Knives Out, Ana de Armas spera di tornare nel sequel del giallo di Rian Johnson

Knives Out si è rivelata una delle sorprese più inaspettate al cinema nel 2019. Un giallo deduttivo che ha appassionato i fan del genere e ha raggruppato un manipolo di star nel cast del film di Rian Johnson, tra cui Ana de Armas. L'attrice ha ricordato con piacere l'esperienza sul set e ha ammesso il desiderio di tornare nel sequel.

Ana de Armas ha interpretato Marta Cabrera, una badante che crede di essere responsabile della morte del suo paziente, Harlan Thrombey. Dopo l'annuncio della produzione di un seguito i fan si chiedono se nel cast ci saranno alcune star del primo film.

Nel corso di un'intervista con Flaunt, Ana de Armas ha confessato di essere disposta a tornare, nel caso Rian Johnson fosse d'accordo:"Spero che questa sia una delle sorprese che il 2021 mi porterà, una telefonata di Rian!".



Nella chiacchierata de Armas parla anche del primo film, descrivendo il casting e la sua percezione iniziale del personaggio:"Latina, badante, carina. Il mio personaggio era un diamante. Quando hanno inviato l'intera sceneggiatura e ho letto la cosa intera ho capito 'Oh mio Dio, devo farlo'".

Rian Johnson in realtà ha già spiegato che il sequel includerà personaggi nuovi anche se Ana de Armas potrebbe sperare in un cameo. Attualmente però Johnson è impegnato nella scrittura della sceneggiatura:"In realtà sto scrivendo un altro Knives Out; è stato un tale sconcerto, perché mi sono fermato sull'idea del primo per 10 anni. E con questo inizio con una pagina bianca. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare il titolo così posso smetterla di chiamarlo il sequel di Knives Out perché è solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective con un cast completamente nuovo".



Il cast del primo film, Cena con delitto - Knives Out, comprendeva Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Su Everyeye trovate la recensione di Knives Out.