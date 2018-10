Knives Out: Ana De Armas con Daniel Craig e Chris Evans nel nuovo film di Rian Johnson

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità che l'attrice Ana De Armas è entrata nel cast di Knives Out, nuovo film di Rian Johnson con protagonisti Daniel Craig e Chris Evans.

La pellicola è stata recentemente acquistata dalla MRC Pictures e sarà una storia originale scritta dal regista di Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi e Looper: descritto come un giallo contemporaneo, Knives Out rappresenterà un ritorno alle origini per Johnson e condividerà alcune delle atmosfere del suo film d'esordio, Brick - Dose Mortale.

Come accadeva a Joseph Gordon-Levitt nel film del 2005, anche Craig interpreterà un detective che sarà coinvolto in un misterioso crimine. Le riprese inizieranno a novembre. Qualche giorno fa Johnson ha dichiarato: "Sono sempre stato un grande fan di Daniel Craig e ho sempre voluto lavorare con lui. Mentre mi occupavo dello script, cercando di farlo quadrare, provavo anche ad immaginare chi potesse interpretare il detective della storia. Ad un certo punto, per caso, mi è giunta voce che Daniel avrebbe avuto un po' di spazio libero nella sua agenda, e alla fine la cosa è andata in porto. E' un attore che sa fare molte cose, e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare il nuovo Poirot."

La MRC è celebre per il lavoro in campo cinematografico e televisivo: fra le opere prodotte ricordiamo Ozark, House of Cards, La Torre Nera e Baby Driver.

Tra i prossimi progetti di Rian Johnson ricordiamo la nuova trilogia di Star Wars, mentre Daniel Craig tornerà a vestire i panni dell'agente 007 per l'ultima volta nel prossimo film di James Bond.

Chris Evans vestirà nuovamente (e forse per l'ultima volta) i panni di Captain America in Avengers 4. Nel cast del film anche il candidato all'Oscar Michael Shannon e Lakieth Stanfield.