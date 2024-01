Knives Out 3, ci siamo? Ecco quando partiranno le riprese del terzo film della saga

I fan di Knives Out si tengano pronti, perché il terzo capitolo della saga mystery di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig è pronta a tornare, e lo farà nel 2024.

Secondo quanto riportato da Deadline in queste ore, infatti, il regista Rian Johnson inizierà le riprese di Knives Out 3 entro la fine dell'anno, con l'attore Daniel Craig che ovviamente tornerà ad interprete il ruolo dell'iconico ed istrionico detective Benoit Blanc. Attualmente non ci sono informazioni riguardanti il progetto, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto, ma con i lavori previsti per i prossimi mesi la speranza è che il film vedrà la luce nel corso del 2025, a tre anni dall'uscita del secondo episodio Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Lo scorso ottobre, l'autore aveva confermato a The Wrap di avere già una bozza della sceneggiatura pronta per Knives Out 3: “Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero ma ora che è finito mi sto tuffando a tutta forza nella storia. Ho la premessa, ho l’ambientazione, ho tutto il film nella mia testa. È solo questione di scrivere questa dannata sceneggiatura e completarla definitivamente".

Nel marzo 2021, dopo il grande successo del film originale Knives Out - Cena con delitto, Netflix aveva ottenuto i diritti di due sequel per 450 milioni di dollari: Glass Onion del 2022 è stato il primo film realizzato dallo streamer, mentre il prossimo film sarà l'ultimo della saga, a meno che ovviamente Netflix non decida di estendere ulteriormente il contratto di Rian Johnson e Daniel Craig, il che non dovrebbe sorprendere vista la grande popolarità della saga.

