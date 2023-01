Knives Out 3, il sequel di Glass Onion si farà? Cosa sappiamo

Rian Johnson ha dimostrato lungimiranza e bravura nel riportare in auge il giallo grazie al suo Knives Out e al sequel, Glass Onion - Knives Out, conquistando gli onori della cronaca e l’apprezzamento del pubblico di tutto il mondo.

Prodotto capace di macinare record per quanto riguardi le piattaforme streaming, Glass Onion - Knives Out è riuscito a conquistare anche una candidatura agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Un successo su tutti i fronti, dunque, che fa sorridere Netflix in vista del prossimo capitolo, già annunciato, della saga con protagonista il detective Benoit Blanc.

Si sa ancora poco sulla trama del prossimo film o sugli attori che andranno a comporne il cast se non per la presenza, immancabile, di Daniel Craig nei panni dell’astuto investigatore: per il momento ci è dato conoscere soltanto la location della vicenda. Secondo quanto riferito dallo stesso Johnson, infatti, la storia si svolgerà in America.

Per tutto il resto rimane uno stretto riserbo sul lavoro di sceneggiatura che, probabilmente, prenderà spunto ancora una volta dai lavori di Agatha Christie per riuscire a stupire anche gli spettatori più smaliziati.

Rian Johnson ha raccontato di essersi divertito nella scrittura dei due primi capitoli di Knives Out, promettendo di concludere la saga nel momento in cui la magia dovesse svanire.

Se i lavori di produzione procederanno spediti come per le altre opere dello stesso franchise, non dovremo aspettare troppo per immergerci nel nuovo giallo del regista di Star Wars: gli Ultimi Jedi.

Non ci resta che aspettare, dunque. Noi, dal canto nostro, vi terremo come sempre aggiornati su tutte le news che trapeleranno.