Knives Out 3, Rian Johnson sulla trama:'Vediamo cosa ci viene in mente!'

In attesa di vedere il secondo capitolo di Knives Out, su Netflix il 23 dicembre con il titolo Glass Onion, Rian Johnson è già in fermento per il terzo film. Il regista ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Total Film, in cui ha evidenziato le stimolanti difficoltà che dovrà affrontare per realizzare la nuova storia.

Nel frattempo è stato annunciato che Glass Onion uscirà nelle sale cinematografiche prima di approdare in streaming.



Sul progetto del terzo film, Johnson ha dichiarato:"Per un po' ho pensato che forse avrei dovuto fare prima qualcos'altro. Ma la sacrosanta verità è che mi sono divertito così tanto a realizzare questo [Glass Onion], e la sfida creativa di trovare un terzo film che sia completamente diverso sia da questo che dal primo in questo momento è quella più interessante per me. Quindi potrei semplicemente tuffarmi e vedere cosa ci viene in mente" ha dichiarato Johnson.



Il progetto sarà in collaborazione con la star dei primi due film, Daniel Craig:"Finché noi due ci divertiamo ancora e possiamo continuare a fare queste esperienze veramente nuove ogni volta e trovare nuovi modi per sfidare noi stessi... Nel momento in cui ci sentiremo come se ci stessimo ripetendo o stessimo semplicemente girando una manovella su una macchina ci fermeremo" ha concluso Johnson, che ha fatto riferimento alla regina dei libri gialli:"Per me l'intera concezione di tutta questa serie è la stessa di Agatha Christie con i libri: stiamo facendo qualcosa di nuovo e sorprendente ogni volta".



Su Everyeye scoprite il trailer finale di Glass Onion, secondo capitolo del franchise in arrivo a dicembre su Netflix.