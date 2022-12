Knives Out 3, Rian Johnson svela:'Il terzo film si svolgerà in America'

In una recente intervista rilasciata a Insider, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, ha parlato anche del prossimo capitolo della saga cinematografica Knives Out, con protagonista Daniel Craig, soffermandosi su un dettaglio in particolare che riguarderà il nuovo sequel dopo Glass Onion.

"Voglio che sia in America. Ci sono molte cose allettanti nell'andare a Parigi o sulle Alpi ma penso che sia davvero importante che questi film siano americani. Penso che riportarlo in un posto un po' più vicino a casa potrebbe essere una buona cosa per il prossimo film" ha spiegato Johnson. Scoprite quando potrebbe uscire Knives Out 3.



Il primo film del franchise, Cena con delitto - Knives Out, uscì nelle sale cinematografiche nel 2018 e segue le vicende del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, impegnato a risolvere un misterioso delitto in una villa del Massachusetts. Nel ricco cast del film anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Don Johnson.



Quest'anno è sbarcato nelle sale il sequel, Glass Onion, con il ritorno di Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc e un cast rinnovato con Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Ethan Hawke.

In questo secondo capitolo l'ambientazione si sposta in un'isola privata in Grecia. Ora sappiamo che il terzo film tornerà in America.



