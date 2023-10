Knives Out 3, Rian Johnson fa sognare i fan:'Ci stiamo lavorando'

Un po' più tardi del previsto ma dovrebbe essere in arrivo. Il terzo capitolo cinematografico della saga Knives Out è attualmente in lavorazione, come conferma il regista Rian Johnson, dopo la fine della mobilitazione degli sceneggiatori. Johnson ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a The Wrap.

"Sta arrivando. Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero e ora che è finito mi sto tuffando a tutta forza e quindi sta arrivando. Ho la premessa, ho l'ambientazione, ho quello che è il film nella mia testa. È solo questione di scrivere quella dannata cosa" ha spiegato Johnson.



Poco o nulla si sa sulla trama, a parte il desiderio del regista di ambientare Knives Out 3 in America dopo la trasferta greca del secondo capitolo:"Voglio che sia in America. Ci sono un sacco di cose allettanti nell'andare a Parigi o sulle Alpi ma sento che è davvero importante che questi siano film americani. Anche Glass Onion è ambientato oltreoceano ma è un gruppo di americani che è bloccato insieme su un'isola quindi riportarlo in un posto un po' più vicino a casa penso che potrebbe essere una buona cosa per il prossimo".



Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Knives Out 2, con lo storico interprete dell'agente segreto James Bond Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc, interpretato anche nel primo capitolo.