Knives Out 3, Rian Johnson propone un nuovo sottotitolo per il sequel con Daniel Craig!

A Rian Johnson il sottotitolo Knives Out non piace molto e l'ha fatto recentemente notare. Il regista ha rimarcato il suo desiderio di affrancarsene e concentrare maggiormente l'attenzione sul personaggio di Daniel Craig, l'investigatore Benoit Blanc. Johnson ne ha parlato nel corso del podcast The Filmcast.

"Il fatto è che capisco perfettamente. Non è che sia stato fatto contro la mia volontà o cose del genere. Lo capisco perfettamente. Perché dopo il primo film penso che le persone sapessero che gli piaceva 'Knives Out' ma non lo sapevano necessariamente abbastanza bene da sapere chi fosse Benoit Blanc. Penso che avrebbe ottenuto sguardi persi nel vuoto. E volevo che tutti coloro che amavano Knives Out sapessero che Glass Onion era il prossimo. Quindi ero assolutamente d'accordo al 100% e ho capito perfettamente che dovevamo farlo. Ma mi uccide anche un po' e voglio vedere quanto velocemente possiamo lasciare andare quel sottotitolo. Non appena riusciremo a superarlo e ad arrivare a 'A Benoit Blanc Mystery' nell'immaginario ci avvicineremmo all'opportunità di farla franca con 'A Benoit Blanc Mystery' e la gente saprebbe di cosa stiamo parlando" ha dichiarato il regista. Insomma, Rian Johnson non apprezza il titolo Knives Out e vorrebbe cambiare.



Al momento Netflix è irremovibile e vuole mantenere, comprensibilmente visto il successo dei primi due film, il sottotitolo Knives Out.

Non è escluso che in futuro il nome 'Benoit Blanc', protagonista indiscusso dei gialli di Rian Johnson, possa assumere un ruolo maggiormente centrale all'interno dei titoli.



Nel frattempo recuperate la recensione di Glass Onion, secondo capitolo di Knives Out disponibile su Netflix.