Knives Out 3, Rian Johnson è già al lavoro: 'Non riesco a pensare ad altro'

Il successo di Knives Out: Glass Onion è sotto gli occhi di tutti: la saga con protagonista Daniel Craig ha convinto tutti sin dal suo esordio e si è confermata con il secondo capitolo uscito lo scorso dicembre. Rian Johnson, dunque, sembra intenzionato a battere il ferro finché caldo ed è già proiettato al terzo film della serie!

Dopo averci anticipato che Knives Out 3 si svolgerà in America, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha infatti svelato di essere già al lavoro sul sequel del film con Dave Bautista ed Edward Norton, ammettendo di non riuscire a concentrarsi su progetti che non riguardino la saga partita con Cena con Delitto.

"Sto lavorando al terzo film su Benoit Blanc perché al momento per me non c'è nulla di più entusiasmante. È come se, qualunque film io stessi facendo, avrei comunque bisogno di pensare a questo, perché non riesco a pensare di fare altro. Mi sto buttando a capofitto sul prossimo film su Benoit Blanc perché al momento non ci sono altre storie a cui io riesca a pensare" sono state le parole del regista.

Se le cose stanno così, d'altronde, non saremo certo noi a dire al buon Rian di fermarsi! Siete anche voi dello stesso avviso? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, cerchiamo di pronosticare una data d'uscita per Knives Out 3.